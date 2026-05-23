El Borussia de Dortmund está a la espera de ser el otro 'ganador' de la Copa de Alemania

Según recogió este sábado la edición digital del semanario Focus, el Borussia de Dortmund podría ser el otro ganador en términos económicos de la jornada, si en el duelo copero se impone el Bayern de Múnich, pues sólo disputar la Supercopa de Alemania supuso en ingresos el año pasado tres millones de euros al club que levantó ese título y al menos dos al perdedor.

En la Supercopa de Alemania disputada en 2025 se impuso el Bayern de Múnich, que venció al Stuttgart por 2-1, gracias a los goles del inglés Harry Kane y del colombiano Luis Díaz.

"En la última edición, el ganador se llevó unos tres millones de euros en premios, mientras que el finalista se embolsó nada menos que dos millones. Así pues, el Borussia de Dortmund generaría con toda seguridad un millón adicional de ingresos sólo con una victoria del Bayern de Múnich en la final de la Copa", indicó Focus.

El Bayern de Múnich, de ganar la Copa de Alemania este sábado, lograría el doblete, pues ya sumó esta temporada su 35º título de la Bundesliga.

En segunda posición de la clasificación de la Bundesliga quedó, con 73 puntos (16 menos que el Bayern de Múnich), el Borussia de Dortmund, lo que le convierte en aspirante a disputar la Supercopa de Alemania si los de Baviera ganan al Stuttgart, que quedó cuarto en la clasificación liguera con 62 unidades.