El Gran Estadio de Casablanca tendrá un coste global de 1.000 millones de euros

La cifra incluye no solo el estadio de 115.000 plazas, sino el conjunto del complejo deportivo de unas 150 hectáreas, que abarca la cubierta, el paisajismo y las infraestructuras del entorno, entre otros, explicó este sábado Yassir Soussi, el director general adjunto de la Agencia Nacional de Equipamientos Públicos (ANEP), el organismo público que se encarga de la construcción de todas las infraestructuras públicas del país en sectores como educación, sanidad y equipamientos deportivos.

El Estadio, que está llamado a ser el mayor del mundo en términos de aforo, se sitúa en medio de un bosque en Mansouria, en la localidad de Benslimane, a unos 38 kilómetros al norte de Casablanca, y su coste, según el responsable de ANEP, es bajo en comparación con otros estadios similares en el mundo.

Soussi explicó, durante una visita organizada para periodistas internacionales, que la mayoría de los lotes de licitación ya han sido adjudicados, y subrayó que el 40 % de los asientos de esta gigantesca infraestructura ya está colocado.

"Tras solo 10 meses de trabajo hemos alcanzado el 40 % de los asientos instalados, lo que equivale al 30 % del trabajo total que nos espera. Nos quedan quince meses para finalizar todo en diciembre de 2027", dijo.

La FIFA avaló el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, el Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona como posibles sedes del partido por el título mundial.