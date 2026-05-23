Fútbol Internacional
23 de mayo de 2026 a la - 06:30

Ferran Torres, novedad en una última convocatoria sin Koundé, Fermín López y Lamine Yamal

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Barcelona (España), 23 may (EFE).- El delantero Ferran Torres es la principal novedad en la convocatoria del Barcelona, que cuenta con las bajas de Jules Koundé, Fermín López y Lamine Yamal para enfrentarse este sábado al Valencia en la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Por EFE

El jugador valenciano, que se perdió el partido contra el Betis por una sobrecarga muscular, forma parte de la expedición de 23 jugadores con la que el campeón de liga cerrará la temporada en Mestalla.

Koundé, que se ausentó del último entrenamiento por unas molestias; Fermín López, que el martes fue operado de una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho; y Lamine Yamal, que sigue recuperándose de una lesión muscular, son las tres bajas en las filas del conjunto azulgrana.

Esta es la lista de convocados del técnico Hansi Flick para viajar a Valencia: Joan Garcia, Szczesny y Kochen (porteros); Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Eric Garcia, Cortés y Xavi Espart (defensas); Gavi, Pedri, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Rashford y Roony (delanteros).