Riquelme: "No es una candidatura en contra de nadie, sino a favor del Real Madrid"

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", dijo a la prensa a su salida de las oficinas club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

En una declaración sin preguntas, el empresario alicantino pidió a los socios una oportunidad y les pidió "que no tengan miedo". "Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió Riquelme, para quien lo importante será "tener la mirada en el socio", para lo que contará con "muchos proyectos que les va a encantar".

Enrique Riquelme que queda a la espera de que la junta electoral, en las próximas 24 horas, admita o rechace su candidatura en base a la documentación y los estatutos sociales y normas electorales del club.

En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la liderada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral, ya con una fecha fijada para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.