Simeone no cree que haya una inversión en fichajes que lo acerque a las grandes potencias

“No, no lo creo”, contestó el técnico en una pregunta en ese sentido en la rueda de prensa de este sábado tras el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, en las afueras de Madrid.

Apollo Sports Capital es el máximo accionista del Atlético de Madrid desde el pasado mes de marzo, cuando compró un 57 por ciento de los títulos para asumir el control del club, aunque con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del conjunto madrileño, y Enrique Cerezo, presidente, al frente de la gestión.