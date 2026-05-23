Simeone: "Somos un equipo que juega y ataca bien, pero necesitamos mejorar defensivamente”

“Para desglosar un poco lo que fue la temporada, creo que en la parte ofensiva evolucionamos muchísimo. Somos un equipo que, más allá de la crítica, juega bien y ataca bien. Hicimos muchos goles en Champions, en Liga y ni que hablar en la Copa del Rey. Pero necesitamos mejorar defensivamente, porque los equilibrios existen”, valoró.

“El Arsenal lo muestra como equipo, para mí el más equilibrado de todos los que compiten en el mejor nivel y eso habla de energía en todas las facetas de la línea de juego que necesitamos y ojalá lo podamos traer para encontrar ese equilibrio que necesitan los equipos”, continuó el técnico tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

Simeone insistió en que “la ambición está y la búsqueda existe” en cada temporada.

“Año tras año nos reinventamos. La temporada pasada, el inicio fue difícil, muchos futbolistas que se fueron y han venido ocho tratando de adaptarse en el recorrido. Y en el camino vino Nico (González) sobre la hora de poder cerrar un fichaje que nos hizo muy bien”, repasó.

“¿Y cuál es la mejor forma de mejorar? Seguir buscando lo que es mejor para el equipo y lo que entendemos que es mejor para el equipo de parte de Mateu (Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino), (Carlos) Bucero (director general de Fútbol) y mi persona, y después lo podamos representar en el terreno de juego. Esto no va de entrenadores, esto va de jugadores. A mejores jugadores, hay mejores entrenadores”, insistió Simeone.

Antes, el Atlético compite este domingo contra el Villarreal por la tercera posición de LaLiga EA Sports. “Está claro que es un partido importante para terminar mejor en Liga de lo que hemos estado durante toda la temporada, porque siempre hemos estado por debajo del tercero. Esperemos poder tener la conciencia de hacer un buen partido y en consecuencia poder terminar lo más arriba posible, que en este caso sería tercero”, dijo.

“Está claro que estamos jugando con un equipo que quiere terminar de la mejor manera con las salidas de Parejo y el ‘míster’ (Marcelino García Toral), con su último partido de local, con las características clásicas que tiene el Villarreal durante toda la Liga, que lo identificó muy bien en su juego, y veremos cómo se desarrolla en el campo”, declaró.