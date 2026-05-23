Simeone: “Vargas es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer y evolucionar”

“Está claro que no es simple la adaptación al Atlético de Madrid ya de la liga local de muchos futbolistas, imaginemos los chicos que vienen de otras competencias, pero es un chico aplicado, con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de evolucionar, queriendo escuchar y sobre todo seguir la línea de lo que el entrenador y el equipo necesita”, expuso en rueda de prensa antes del partido con el Villarreal, en el que jugará de inicio, según las pruebas.

Y añadió: “Se lo ve predispuesto y dependerá siempre de lo que suceda en el campo, que es lo que cuenta”.

Obed Vargas fichó por el club rojiblanco en el pasado mercado de enero. Desde entonces, ha disputado 12 encuentros, siete de ellos como titular.