1-4. Jesús Rodríguez clasifica al Como de Cesc para la Liga de Campeones

Paso a paso, instalado entre los mejores de la tabla, el Como se perfiló para aprovechar la ocasión. Beneficiado por la caída del Milán, derrotado también en la última jornada por el Caligari, se ganó un sitio merecido entre los mejores de Europa en su visita al Cremonese, que se jugaba la supervivencia en la Serie A. La derrota, incontestable, lo condenó.

El español Jesús Rodríguez desató la victoria en el minuto 36, con un afortunado tiro que rebotó en un rival y se transformó en el 0-1. Después, ya en el inicio de la segunda parte, asistió en el 0-2 a Anastasios Douvikas para acercar el triunfo del Como, que tampoco dudó con el 1-2 del Cremonese, de penalti, y que sentenció con el 1-3 y el 1-4 de Da Cunha.