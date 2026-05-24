Fútbol Internacional
24 de mayo de 2026 a la - 17:55

1-4. Jesús Rodríguez clasifica al Como de Cesc para la Liga de Campeones

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Redacción deportes, 24 may (EFE).- El Como, dirigido por el español Cesc Fábregas y con un gol y una asistencia de Jesús Rodríguez, desbordó todos los pronósticos de la Serie A e hizo historia, con la primera clasificación no sólo para la competición europea, sino para la Liga de Campeones, en la que competirá la próxima temporada después de superar por 1-4 al Cremonese, descendido.

Por EFE

Paso a paso, instalado entre los mejores de la tabla, el Como se perfiló para aprovechar la ocasión. Beneficiado por la caída del Milán, derrotado también en la última jornada por el Caligari, se ganó un sitio merecido entre los mejores de Europa en su visita al Cremonese, que se jugaba la supervivencia en la Serie A. La derrota, incontestable, lo condenó.

El español Jesús Rodríguez desató la victoria en el minuto 36, con un afortunado tiro que rebotó en un rival y se transformó en el 0-1. Después, ya en el inicio de la segunda parte, asistió en el 0-2 a Anastasios Douvikas para acercar el triunfo del Como, que tampoco dudó con el 1-2 del Cremonese, de penalti, y que sentenció con el 1-3 y el 1-4 de Da Cunha.