Alemany: “Bernardo Silva es un gran jugador, no hay duda”

“Si hay un club que le interese… (en referencia a las palabras de Bernardo Silva, que termina contrato con el Manchester City, de tener su futuro cerrado antes del inicio del Mundial 2026). Más allá de que salgan nombres o no, hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder. El mercado, aunque aparentemente esté dormido con lo del Mundial, está activo”, advirtió en declaraciones a ‘Movistar’.

“Y nosotros tenemos que estar ahí metidos, porque el reto, como pasó en diciembre, será tratar de ayudar a la plantilla a mejorar. No es fácil, porque el listón lo hemos puesto alto este año, llegando a semifinales de Champions, con la Copa (alcanzó la final, perdida ante la Real Sociedad en los penaltis), etcétera, pero es el reto, es la obligación y en el total convencimiento lo vamos a conseguir”, abundó.

El directivo explicó que “cada uno tiene su propia receta” para abordar el mercado en un verano con Mundial.

“Es cierto que el mercado es más largo por el Mundial, pero, en nuestro caso concreto, vamos a actuar como si no hubiese Mundial. Es una circunstancia más, no nos va a condicionar en la planificación deportiva, tenemos claros cuáles son los objetivos, lo que el entrenador tiene en la cabeza, lo que queremos de nuestra plantilla y estoy convencido que vamos a mejorar", expresó antes del Villarreal-Atlético de Madrid.

“Nosotros tenemos claro que debemos trabajar con independencia de lo que pase en el Mundial. Hay que tenerlo en cuenta, hay que seguirlo, hay que saber qué contingencias puede producir, pero con calma. Hace ya un par de semanas que estamos en el mercado, hay mucho tiempo de mercado, hasta el 1 de septiembre, pero hay que dar pasos y, si se pueden acelerar, mejor", continuó.