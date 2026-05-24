Católica pierde clásico con el líder Colo Colo antes de enfrentar a Boca por Libertadores

El cuadro de La Franja se puso en ventaja a los siete minutos del duelo jugado en el Claro Arena, con un autogol del experimentado Arturo Vidal –el segundo de esta temporada en la que juega como zaguero–, pero antes del cierre del primer tiempo los albos remontaron el marcador en una fracción de cinco minutos.

El delantero argentino Javier Correa convirtió un doblete para guiar el triunfo, con su primer tanto a los 41 minutos, y propinar la segunda derrota de Católica en un clásico en esta campaña, tras haber caído de visita ante Universidad de Chile a finales de abril.

Los universitarios venían de ganar en casa al ecuatoriano Barcelona por 2-0, para retomar el liderato del Grupo D en Libertadores con 10 puntos, lo que aumentó la confianza del equipo para concretar su avance en el torneo continental ante los xeneizes, que están terceros con siete unidades.

La derrota en la liga, no obstante, le sentó mal a Católica que tenía tres victorias seguidas entre todas las competiciones que disputa, además de que no perdía hace siete partidos, y terminó el clásico con un enfrentamiento entre jugadores de ambos planteles, aunque sin mayores consecuencias.

El técnico argentino Daniel Garnero jugó con sus titulares, pero administró los minutos de juego antes del duelo clave en Buenos Aires donde necesita sumar para clasificar a la siguiente fase, pues el brasileño Cruzeiro es segundo con 8 enteros y juega de local ante el eliminado Barcelona.

"Desperdiciamos momentos y oportunidades, los primeros 20 minutos fueron buenos y luego le dimos la pelota a un equipo que juega muy bien, con buenos jugadores, los dos goles que nos hacen son distracciones nuestras", analizó Garnero en TNT Sports tras el partido.

El entrenador cruzado añadió: "desaprovechamos la oportunidad cuando teníamos el resultado a favor".

Católica dejó pasar la oportunidad que tuvo de colocarse como escolta en la tabla y recortar a cuatro puntos la distancia con los albos, que se fortalecieron en el liderato al llegar a 30 puntos.

La Franja se mantuvo en la cuarta posición con 20 unidades, por detrás de Huachipato que está segundo con 22 enteros y Deportes Limache, tercero con 21.