Koke: "En la Liga hemos sido un desastre esta temporada"

"La temporada acaba con un sabor de boca amargo. En la Champions ha sido una temporada bonita e ilusionante, en la Copa del Rey caímos en la final en los penaltis y en la Liga hemos sido un desastre porque no la hemos podido y nos hemos quedado muy lejos del Barcelona que es el campeón", señaló a Movistar tras la derrota en Vila-real por 5-1.

"Obviamente sabemos que el Real Madrid y el Barcelona son los favoritos pero nosotros tenemos que estar más arriba y que nos sirva para la próxima temporada, para mejorarlo", añadió.

Sobre el partido ante el Villarreal comentó: "no hemos empezado mal el partido hasta que ha venido el penalti y ha sido luego todo un desastre. No nos puede pasar esto y hay que tomar nota para la temporada que viene. No nos pueden meter tantos goles".

"Ha sido un día difícil. Nos pone la Liga un partido un domingo a las nueve, pero ha sido un desastre y no hemos estado al nivel", admitió.