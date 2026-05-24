Fútbol Internacional
24 de mayo de 2026 a la - 21:00

Peñarol y Nacional ganan en el Intermedio y pasan la página de la Libertadores

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Montevideo, 24 may (EFE).- Peñarol y Nacional se impusieron en los encuentros de sus respectivas series para sumar su segundo triunfo en fila en la segunda fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo y así pasar la página y dejar atrás el trago amargo de la eliminación de ambos equipos esta semana en la Copa Libertadores.

Por EFE

El equipo aurinegro despachó al Defensor Sporting en su casa con pizarra de 2-0 con goles de Matías Arezo de tiro penal y Diego Laxalt a pocos minutos del pitazo final para sumar otros tres puntos y liderar la Serie A.

En otros resultados de esta serie, el actual campeón del Torneo Apertura, Racing, firmó el empate a cero goles ante el Liverpool para ubicarse detrás del líder.

Cerro Largo goleó en casa 3-0 al Boston River con ataque encabezado por Tiziano Correa, Alexander Hernández y Borys Barone para sumar tres unidades.

En tanto, Cerro dominó por 1-0 a Central Español con diana de Augusto Cambón y darle a su equipo la primera victoria de la competencia.

Por la Serie B, el equipo tricolor superó por la mínima de 1-0 al Albión con tanto del delantero Maximiliano Gómez para tomar el liderato.

Además, Montevideo City Torque le ganó de visitante 1-2 al Progreso con Nahuel da Silva y Salomón Rodríguez como protagonistas mientras que por los locales descontó Nahuel López.

Finalmente, el choque entre Danubio y Juventud fue postergado debido a la actividad internacional de los de Las Piedras quienes viajarán a Perú para medirse el próximo miércoles ante el Cienciano.