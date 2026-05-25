El uruguayo Facundo Torres queda fuera del Mundial tras llamada de Bielsa

"Esta vez no va a ser posible la convocatoria. Ahora toca apoyar a los compañeros desde el lugar que toque. Ayer de tarde Marcelo (Bielsa) me llamó y me dio los motivos y ahora toca alentar", dijo a la prensa durante su llegada a Montevideo.

El jugador del Austin FC del fútbol estadounidense indicó que pese a estar "triste por la noticia" agradeció el gesto del entrenador argentino de decirle "las cosas de frente".

El exjugador de Peñarol, Orlando City y Palmeiras también señaló que pese a que en su actual club "no le está yendo bien" en la MLS recibió con sorpresa la noticia y mostró su respeto ante la decisión del entrenador.

Torres debutó en 2021 en la Copa América que se disputó en Brasil en un partido ante Paraguay tras un llamado del entonces entrenador Óscar Washington Tabárez y desde entonces defendió la camiseta celeste en más de 20 oportunidades.