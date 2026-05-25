Riquelme, sobre ausencia de madridistas con España: Preocupa y esperemos no vuelva a pasar

“Es un día un poco triste para el Real Madrid que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria por primera vez en 16 Mundiales. Es algo preocupante que esperemos que no vuelva a pasar nunca más ”, dijo antes de la gala del medio YoSoyNoticia.

Riquelme apuntó que va “y tan en serio” porque son veinte años sin elecciones en el Real Madrid: “Unos requisitos que ojalá muchos socios pudiesen cumplir para escuchar más voces”, dijo.

“Lamentablemente quien quiere no puede y quien puede no ha querido. Por primera vez en veinte años se han juntado las dos cosas después de haber cumplido todos los requisitos”, agregó.

“Ahora pedimos un debate para que el socio pueda escuchar cada uno de los proyectos, cuál es el Madrid del futuro y para eso hace falta un debate”, finalizó.