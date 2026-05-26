Aspas: "El próximo es mi último año, ni yendo a la Champions, que nunca la jugué"

Al terminar el curso 2026-27, el capitán del Celta, cuatro veces ganador del Trofeo Zarra, colgará las botas para unirse al organigrama del club. Ni tan siquiera una hipotética clasificación para la Liga de Campeones, la cual nunca disputó pese a lograr dos clasificaciones con Liverpool y Sevilla, cambiarán su destino.

“Es mi último año, ni yendo a la Champions, que nunca la jugué. Voy a cumplir 39 años en breve y a veces dar un paso al lado puede que sea lo mejor, tanto para el club como para mí. Me clasifiqué dos veces para la Champions y no puede disfrutarla, pero ni así”, afirmó en rueda de prensa.

El atacante dijo que desde el club siempre le animaron a renovar porque entendían que seguiría siendo “partícipe” del proyecto, pero, antes de tomar la decisión, él quería saber si continuaría aportando en el día a día porque “ya has podido ser un crack, que si no aportas dentro del terreno de juego lo mejor es echarse a un lado”.

“En la última parte de la temporada tuve bastante participación, me encontré bastante bien en el último mes y medio, y eso, unida a la clasificación europea y el rumbo del equipo, me hizo pensar que aún podía aportar mucho más de lo que aporté en algún tramo de esta temporada”, explicó.

Aspas confesó que tardó en comunicarle a sus hijos su decisión porque tenía “miedo” a que se lo dijesen a sus compañeros en el colegio, y no escondió que poder retirarse del fútbol profesional disputando un derbi contra el Deportivo es otro motivo de alegría para él.

“Parece que se alinearon los astros. Siempre he deseado volver a disfrutar un derbi, es un partido especial, muy bonito”, manifestó el máximo goleador de la historia del Celta, para quien el técnico Claudio Giráldez es “el pilar” del actual proyecto del club.

“Su renovación me alegró muchísimo. A día de hoy, Claudio es el pilar de este proyecto. Eso a los jugadores nos hace ver que el club piensa en grande, que tiene un proyecto a futuro. Eso no solo es bueno para nosotros que estamos aquí, si no también para traer grandes jugadores y ver que el Celta tiene un proyecto a futuro, estable y con un grandísimo entrenador”, subrayó.

El director deportivo del club, el mexicano Marco Garcés, apuntó que el nuevo contrato, que el jugador extiende hasta 2029 aunque solo uno como futbolista de la primera plantilla, ayudará al club a cumplir “el límite salarial” fijado por LaLiga porque “el cargo salarial es menor por año”.

“Tener a una leyenda como él jugando otro año más es una buena noticia para todos”, apuntó Garcés.