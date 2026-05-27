Amarga despedida de Oscar Trejo

Trejo tenía el sueño y la ilusión de despedirse del Rayo con un título. Además incluso levantando el trofeo de campeón como le habían dicho sus compañeros en los días anteriores. No puso ser, el equipo madrileño perdió con el Crystal Palace y se quedó sin el ansiado premio.

Al igual que durante años en los entrenamientos del día a día o en el Estadio de Vallecas, en los días previos al partido en Leipzig Oscar Trejo fue uno de los jugadores más demandados por la afición rayista, que se lo encontró paseando por el centro de la ciudad alemana o le vio en el hotel de concentración y no paró de hacerse fotos con todo aquel que le requirió.

“La afición hace todo por mí. Esta copa era más que ganarla sobre todo para que me vaya bien, pero voy con el cariño de la gente y el amor, que es lo más grande”, dijo el argentino al término del partido y tras recibir el cariño de la afición sobre el césped del Red Bull Arena.

El futbolista argentino, de 38 años y natural de Santiago del Estero, ha vivido en el Rayo dos etapas. Una en la temporada 2010-2011, con el ascenso a Primera, tras la cual se marchó al Sporting de Gijón y al Toulouse francés, y una segunda desde 2017, con dos ascensos, un descenso a Segunda, una semifinal de Copa del Rey, dos históricos octavos puestos en la Liga española y esta final de Liga Conferencia.

Esta temporada, con su inconfundible ocho a la espalda, ha tenido un papel secundario en el equipo con apenas 16 partidos jugados y 677 minutos disputados.

Trejo, que se marcha siendo historia del Rayo, ha disputado 334 partidos oficiales y es el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).