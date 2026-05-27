Los “Once de Leyendas” de PSG y Arsenal, los finalistas de la Champions

El planeta fútbol se detiene este sábado 30 de mayo. La final de la UEFA Champions League 2025-2026 enfrentará en Budapest a dos auténticos titanes que llegan en la cumbre de sus respectivas ligas: el Paris Saint-Germain, flamante campeón de la Ligue 1, y el Arsenal, rey absoluto de la Premier League.

El choque ofrece una narrativa cinematográfica. Por un lado, el conjunto francés llega con la chapa de campeón defensor y la ambición de consolidar una era de dominio europeo. Por el otro, la escuadra londinense busca romper el maleficio de su historia y alzar el trofeo de clubes más codiciado del mundo por primera vez.

De cara a este partido cumbre, repasamos los “Onces de Leyenda” de ambas instituciones, repasando los nombres que forjaron la identidad y el estatus de los dos finalistas, dejando fuera a algunos de los que integran los planteles actuales, quienes pueden seguir escribiendo las historias de los dos destacados del viego continente.

El Dream Team histórico del Paris Saint-Germain

El equipo ideal de la capital francesa combina la magia previa a los grandes capitales extranjeros con las superestrellas de la era moderna:

Portero: Gianluigi Donnarumma , el actual portero del Manchester City, quien fue la figura clave y titular en la consagración de la Champions League en la temporada 2024-2025.

Defensas: Una retaguardia de jerarquía pura con Dani Alves y su mentalidad ganadora; Thiago Silva , el capitán más emblemático del proyecto catarí; Marquinhos , el gran estandarte moderno y el jugador con más partidos en la historia del club; y la solidez que marcó época.

Mediocampistas: La sala de máquinas está liderada por el talento de Marco Verratti , eje del mediocampo durante una década; el refinado Raí , ídolo absoluto de los años 90; la magia eterna de Ronaldinho , cuyo desequilibrio dejó una huella imborrable; y Safet Sušić , considerado el mejor futbolista del club en la era previa a los inversores internacionales.

Delanteros: Un tridente letal compuesto por Kylian Mbappé, máximo goleador histórico de la institución; Zlatan Ibrahimović, el hombre que cambió el estatus internacional del club; y Edinson Cavani, el incansable “Matador” y segundo máximo artillero parisino.

Observación: El París Saint-Germain también contó con figuras de renombre mundial, como el caso de Lionel Messi, Neymar, David Beckham, además de las actuales como Vitinha, el actual balón de oro Ousmane Dembélé y Jvicha Kvaratsjeli, uno de los atacantes más desequilibrantes de la actualidad, quienes tranquilamente pueden ser parte del once ideal histórico

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El Dream Team histórico del Arsenal

El once histórico de los Gunners evoca la mística de “Los Invencibles” y los grandes íconos de la rica tradición del fútbol londinense: