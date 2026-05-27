Palmeiras recibe a Junior en un dilema entre el boleto directo y la calculadora

El equipo paulista llega a esta fecha definitiva ocupando la segunda plaza con 8 puntos, luego de tropezar la semana pasada ante Cerro Porteño, un resultado que le permitió al conjunto paraguayo asumir el liderazgo en solitario con 10 unidades.

Pero el dolor de cabeza para los dirigidos por Abel Ferreira no termina ahí. El Verdão siente el aliento en la nuca de Sporting Cristal; el elenco peruano marcha tercero con 6 puntos y se resiste a morir en la competencia.

Toda la incertidumbre y el dilema de Palmeiras se disipa con una victoria en casa. Sin embargo, un tropiezo ante los colombianos obligará al cuerpo técnico brasileño a mirar de reojo el choque simultáneo entre Sporting Cristal y Cerro Porteño.

Pese al último traspié copero, la moral del conjunto brasileño llega revitalizada tras propinarle una contundente goleada por 0-3 al Flamengo en el estadio Maracaná, que lo aisló en la punta del Campeonato Brasileño, a siete puntos de diferencia del escolta.

Por su parte, Junior de Barranquilla llega a São Paulo en el fondo de la tabla con 4 unidades. Aunque su situación en el torneo es crítica, una victoria en suelo brasileño, combinada con una caída de Sporting Cristal, le permitiría arrebatarle el tercer puesto a los peruanos y sellar un agónico boleto a las eliminatorias de la Copa Sudamericana.

A eso se le suma que los barranquilleros disputarán en tan solo una semana los partidos de ida y vuelta de la final del torneo Apertura de la liga colombiana contra Atlético Nacional.

Este objetivo en el plano local podría obligar al técnico uruguayo Alfredo Arias a dosificar cargas y resguardar a algunas de sus piezas importantes del once titular en Brasil.

Arias dejó claro que el equipo seguirá peleando en el plano internacional. “Vamos a tratar de ser competitivos en ambos lugares porque todavía tenemos una llamita de esperanza en el sueño que era la Libertadores y que ahora puede ser la Sudamericana”, manifestó en rueda de prensa.

Además de cerrar la peor campaña en la Copa Libertadores de los últimos cinco años bajo la era Abel, este próximo partido podría representar la vuelta del paraguayo Ramón Sosa con la camiseta verde, tras haber estado ausente los últimos partidos por lesión.

Según medios partidarios, Sosa, considerado una pieza clave para aumentar el perfil ofensivo del equipo, volvió a entrenar a la par del grupo y podría sumar minutos este jueves.

Del otro lado, el defensor uruguayo Lucas Monzón volvió a nutrir la lista de convocados de la plantilla colombiana, tras superar una sobrecarga muscular que lo dejó fuera de la convocatoria frente a Santa Fé.

A la misma hora, Cerro recibirá a Sporting Cristal en Paraguay.