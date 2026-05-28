Camello: "Esto es histórico, no creo que se vuelva a repetir"

Camello atendió a los medios de comunicación este jueves a su llegada, con el resto del equipo, al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas tras caer en la final disputada en Leipzig (Alemania).

Pese a la derrota, el atacante mostró su cara más humana y valoró el camino del equipo y las vivencias de esta experiencia europea: "Contentos por el camino y lo que nos llevamos. Esto es histórico, no creo que se vuelva a repetir. Nos tenemos que quedar con eso".

Asimismo, incidió en apreciar algo "único" que ha ayudado a conocer el lado más personal de sus compañeros y sus respectivas familias.

"Analizas lo que hemos vivido y la realidad es esa, esto es algo único. Nos ha unido, nos ha ayudado a ponerle cara a los familiares de los compañeros, que se conozcan entre ellos. Son esas cosas que realmente importan. Perder o ganar, podría haber pasado cualquier cosa, pero no hubiese cambiado lo que hemos vivido, me quedo con eso", narró.

Pese a no poder brindar el título a la afición, quiso agradecerles el apoyo y el haber podido celebrar con ellos "el camino" hasta esta histórica final.

"Daba mucha lástima, lo decía también el míster. Te revienta ver a la gente dolida y las lágrimas de haberse quedado en la orilla. Agradecidos por habernos acompañado, no teníamos ninguna duda. Ayer pudimos estar con muchos de ellos y celebrar el camino", reflexionó.

Uno de los aficionados que acompañó a la expedición rayista fue el exfutbolista angoleño Manucho, antiguo jugador del club, desde la temporada 2014 hasta la 2018.

El africano quiso mostrar la emoción que supuso alcanzar la final de la Liga Conferencia para el equipo, en algo que calificó como "único".

Asimismo, se mostró optimista para el futuro y deseó éxitos para el futuro del Rayo: "Ojalá muy pronto lo podamos volver a vivir".