Enrique Riquelme acusa en un comunicado a Florentino Pérez de difundir información falsa

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club", afirmó.

En su texto, la candidatura del empresario denunció que Pérez difundió informaciones rotundamente falsas sobre la consecución de sus avales, "apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada".

"La operación a la que se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares", precisó.

También señaló que "cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallada de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club".

Como respuesta a la afirmación de Florentino Pérez de que la campaña de Riquelme está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, ganador en las elecciones de 2006 y presidente hasta 2009, recordó que Riquelme tenía 15 años en aquel periodo.

"El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es el Sr. Antonio Medina, pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa Juan Mendoza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el ex presidente a los 3 meses", agregó.

Igualmente consideró "falso" que cuestionar decisiones de Florentino Pérez "sea atacar al Real Madrid", algo que definió como "un ejercicio democrático y estatutario que fortalece la institución y devuelve la voz a los socios, los verdaderos dueños del club".

"Es inaceptable que se silencien o ridiculicen las dudas de los socios sobre los negocios del club y las relaciones de determinados miembros del entorno presidencial, como el señor Anas Laghari, cuya influencia en operaciones estratégicas y con dudosas intermediaciones económicas, vinculadas al Real Madrid y a las palancas del Barcelona F.C., que merece transparencia total y explicaciones claras ante la masa social", reclamó,

Riquelme pidió de nuevo "un debate público, abierto y televisado" entre los dos candidatos, para "confrontar ideas con transparencia sobre el modelo de club, los proyectos y las sombras que rodean la actuación de parte" de equipo de Pérez "y sus tentáculos en los negocios del Real Madrid".

"Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club (...) En todo caso, nuestra candidatura "seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902", concluyó.