Mamelodi Sundowns y Pirates acaparan la lista mundialista de Sudáfrica, rival de México

El delantero del Burnley inglés Lyles Foster, único presente en un equipo de las cinco grandes ligas europeas, protagoniza la convocatoria de 26 jugadores después de haber disputado 26 partidos en la Premier League durante esta temporada.

El núcleo de 'Bafana Bafana' ('Los muchachos') se basa en jugadores de la liga sudafricana, ya que hasta 19 jugadores provienen de este torneo, incluidos ocho futbolistas tanto del Orlando Pirates como del Mamelodi Sundowns, los dos clubes mas dominantes del país.

Tras su última participación mundialista como anfitrión en 2010, Sudáfrica regresa a la Copa del Mundo 16 años después para debutar el 11 de junio ante México, al igual que en su primera participación en 1998.

Encuadrada en el Grupo A, Sudáfrica jugará con México el 11 de junio, posteriormente con la República Checa el 18 de junio y finalizará su andadura en la primera fase del torneo frente a Corea del Sur el 18 de junio.

. Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates).

. Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane City), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Ime Okon (Hannover, GER), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Samukele Kabini (Molde, NOR), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union, USA), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire, USA).

. Centrocampistas: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela, POR), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).

. Delanteros: Lyle Foster (Burnley, ENG), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Thapelo Maseko (AEL Limassol, CYP).