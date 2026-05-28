Miguel Cubo renueva con el Atlético de Madrid hasta 2029

"Vestir la camiseta de este gran club siempre es un orgullo y cuantos más años sean mucho mejor", afirmó el joven delantero rojiblanco, que desea "seguir mejorando cada día como futbolista" para "llegar a conseguir el mayor número de los éxitos" con el Atlético de Madrid.

A sus 18 años, Miguel Cubo vivió su debut con el primer equipo el pasado 2 de mayo en Mestalla, donde anotó el segundo tanto de los de Simeone ante el Valencia, destacándose como una de las joyas más prometedoras de la cantera colchonera.

Nacido en Ortigosa del Monte (Segovia), en 2016 el ariete llegó a las categorías inferiores del Atlético de Madrid procedente del Monteresma CF. Arrancó la presente temporada en el Atlético Madrileño, el primer filial rojiblanco, con el que participó en 33 encuentros oficiales en 1ªRFEF, siendo en 18 de ellos titular y marcando cinco goles.