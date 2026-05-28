'Pacha' Espino, sobre su futuro en el Rayo Vallecano: "No tengo ni idea"

El charrúa fue recibido este jueves junto al resto del equipo en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas después de caer en la final de la Liga Conferencia de fútbol ante el Crystal Palace inglés por 1-0.

Una derrota "dolorosa" que no pudo acabar con final feliz: "Estamos mal pero tranquilos. Dimos todo para ganar, pero no se pudo".

Como muchos de sus compañeros, coincidió en que con el tiempo se valorará la gesta del equipo, que se quedó a las puertas de levantar el primer título continental de su historia.

"A mí me sigue doliendo. Es muy complicado pero con el paso del tiempo lo recordaremos y estaremos orgullosos de lo que conseguimos, porque fue algo muy lindo", apostilló.

Cuestionado por su futuro, con la temporada ya terminada, no quiso revelar por dónde pasará su futuro, aunque casi todos los rumores le sitúan fuera de Vallecas.

"No tengo ni idea. Dije que no iba a hablar hasta que acabase todo. Recién terminó, así que vamos despacito", señaló.

Por último, dejó un mensaje de agradecimiento para la afición, la cual siempre estuvo fiel durante todo el transcurso de la competición y en toda la temporada.

"La gente es increíble. Lo de ayer fue fantástico, una maravilla. Lo han hecho durante toda la Liga Conferencia. Fue una lastima que no lo consiguiéramos", finalizó.