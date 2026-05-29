El Ceuta cierra un curso histórico frente al Albacete en racha

El equipo ceutí y el albaceteño únicamente se juegan la honrilla de la victoria, que podría otorgar una mejor posición final a ambos ya que el Albacete es décimo con 59 puntos y el Ceuta es undécimo con 58 puntos, tras la novena plaza que ocupa el Córdoba (60).

El técnico de la formación ceutí, el sevillano José Juan Romero, recuperará a los centrocampistas Youness y Bodiger y al delantero Marcos Fernández, ausentes por sanción en el anterior encuentro en Andorra, pero perderá al delantero Kuki Zalazar, también por acumulación de amonestaciones.

Tampoco estarán en la convocatoria el delantero Marc Domenech, que terminó su cesión por el Mallorca y ha regresado a la isla, el delantero costamarfileño Koné, los defensas Matos y Redru y el centrocampista Campaña, estos por distintas molestias musculares.

En los prolegómenos del partido, que servirá de despedida para varios futbolistas del Ceuta por terminar su cesión, como Bassinga, Konrad o Marcos Fernández, o haber alcanzado un acuerdo con otros clubes para la próxima campaña, como Youness y Rubén Díez, está previsto un homenaje a los equipos de la base del club local.

El Albacete buscará la quinta victoria consecutiva este sábado en Ceuta (16:15 horas) para cerrar con un buen broche una temporada marcada por una permanencia cómoda y un gran papel en la Copa del Rey, donde llegó a cuartos y eliminó a dos equipos de Primera como el Celta y el Real Madrid.

El técnico del cuadro castellanomanchego, Alberto González, cumplirá su partido oficial número 100 como entrenador blanco y de ganar celebraría su triunfo número 40, lo que supone "un aliciente más" en el choque.

González tendrá las bajas que ya arrastraba por lesión, Lizoain, Cedeño, Lazo, Víctor Valverde, Puertas, Agus Medina e Higinio, a las que se suma la de San Bartolomé por molestias musculares.

Viajarán dieciocho jugadores, entre los que repiten el portero del filial, Ángel Yeray, y Fabio, futbolista juvenil.

Ceuta: Pedro López; Capa, Diego González, Bodiger, Carlos Hernández; Marino, Bassinga, Youness, Rubén Díez; Anuar y Marcos Fernández.

Albacete: Mariño; Lorenzo, Javi Moreno, Vallejo, Neva, Ale Meléndez, Pacheco, Martín Fernández, Jogo, Javi Villar y Jefté.