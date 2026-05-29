Mauricio Soria reemplaza al argentino Straccia en el banquillo del Always Ready

La Banda dio la bienvenida este viernes a Soria con un mensaje en sus redes sociales, mientras que el director técnico se declaró "muy contento" por haber sido invitado para dirigir al Always Ready, al arribar esta jornada a El Alto, la ciudad vecina de La Paz donde juega el club, a más de 4.100 metros de altitud.

"Es un orgullo para nosotros, para todo mi cuerpo técnico, venir y poder dirigir este club (...) Y también es un desafío para todos nosotros. Vamos a tratar de estar a la altura, tratar de darles lo mejor de nosotros como para que pueda funcionar adecuadamente y tener los resultados adecuados que se buscan en la institución", sostuvo.

Soria dirigió desde 2025 hasta fines de abril al Blooming, uno de los representantes de Bolivia en la Copa Sudamericana que finalmente quedó fuera del certamen al terminar último en el grupo H con una sola unidad.

El boliviano reemplaza a Marcelo Straccia, quien dirigió al Always Ready desde el 4 de mayo hasta el jueves, dos días después de la derrota por 3-2 sufrida ante la Liga de Quito en la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Libertadores.

El 'millonario' de El Alto cerró su participación en la Libertadores como colista del grupo G con tan solo tres puntos, mientras que en el torneo local, ocupa el tercer puesto con 14 unidades.