4-1. Curazao, goleada con diez jugadores

Desde el minuto 17, cuando logró anotar el 0-1, hasta el borde del descanso, el conjunto visitante mandó en el marcador contra los pronósticos, desde el gol superado el cuarto de hora hasta que en los instantes previos al intermedio igualó Escocia, gracias al 1-1 del centrocampista de 19 años Findlay Curtis, para establecer el empate tras 46 minutos, en el tiempo añadido.

Entre medias fue expulsado Locadia, en el minuto 37.

Un hándicap trascendente, que se percibió realmente en la segunda parte. A la hora de partido, Escocia se impuso también en el resultado, con el 2-1 de Lawrence Shankland, el delantero del Hearts, que repitió cinco minutos después con el 3-1. Ha marcado 20 goles con su club, camino del Mundial.

Ya en el tramo final, un penalti transformado por Ryan Christie amplió la goleada para Escocia y la derrota de Curazao.