Fútbol Internacional
30 de mayo de 2026 a la - 15:05

Dembele iguala el gol de Havertz y la final se va a la prórroga (1-1)

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Budapest, 30 may (EFE).- Un gol de penalti de Ousmane Dembele, en el minuto 66, igualó el 0-1 en el primer tiempo de Kavi Havertz para establecer el empate entre el París Saint Germain y el Arsenal en la final de la Liga de Campeones, que se va a la prórroga (1-1).

Por EFE