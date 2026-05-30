El gol de Havertz, las tres paradas de Raya y el fallo final de Gabriel

David Raya (8): Atento siempre, protegido por el repliegue de su equipo, con todo su colectivo en apenas 30 metros desde su portería hacia adelante durante toda la primera parte, apenas tuvo trabajo en el encuentro. Sin posibilidad en el penalti, su salida en el minuto 85 sostuvo el empate en el marcador, cuando se interpuso en el duelo individual a Barcola con agilidad, reflejos y atrevimiento. Aun fue más allá en otra jugada en la prórroga, cuando Gonçalo Ramos esperaba para el remate final. Paró un penalti en la tanda a Nuno Mendes.

Mosquera (4): El penalti cometido sobre Kvaratskhelia, cuando se precipitó en la entrada dentro del área cuando se sintió desbordado en una pared mal defensiva, rebajó la nota del defensa internacional español, que hasta entonces rindió a un gran nivel en el lateral derecho, con anticipación, potente ante un adversario de tantas cualidades como ‘Kvara’ y resolutivo. Fue amonestado por perdida de tiempo en el minuto 47. Entre el penalti cometido y la tarjeta amarilla fue sustituido por Arteta en el minuto 66.

Saliba (8): El rendimiento de los centrales del Arsenal fue imponente. El internacional francés rindió como acostumbra, bien en la salida de balón, potente en cada lance, capaz de rectificar cuando debe, como le ocurrió en un contraataque de Kvaratskhelia.

Gabriel (7): Salvador, oportuno, indispensable en varias acciones defensivas, su partido fue sobresaliente. Por contundencia, por jerarquía y por habilidad. Poderoso por arriba, sus cortes por abajo frustraron al París Saint-Germain ante una ocasión en diversas ocasiones. Perfecto atrás. Falló, sin embargo, el último y decisivo penalti de la tanda.

Hincapié (8): El internacional ecuatoriano completó un gran partido en su defensa. La elección de Arteta por él, en lugar de Calafiori, apuntó a ello. En la variedad de recursos a la que se enfrentó por su lateral izquierdo, contra Achraf Hakimi, Desiré Doué u Ousmane Dembele, fue una solución siempre para el conjunto londinense. Terminó lesionado.

Rice (7): En el doble medio centro, con la intensidad, la agilidad y la potencia de siempre, se desenvolvió en el terreno defensivo con soltura, pero le faltó la llegada, el poder ofensivo y el tremendo disparo de otras citas, condicionado por el planteamiento que basó su equipo el encuentro, sobre todo en el primer tiempo. Cumplió con nota en ello. Fue amonestado en la prórroga, cuando reclamó un penalti en el tiempo extra. Marcó su penalti.

Lewis-Skelly (8): Se ha ganado el sitio en el once, en detrimento de Zubimendi, en las últimas semanas. Atrevido, fino técnicamente, con fuerza en la conducción, su mejor acción, sin embargo, fue defensiva. Con 1-1 en el marcador, ya en el minuto 77, tocó lo justo el remate de Kvratskhelia para rechazarlo al poste izquierdo de la portería de Raya.

Saka (5): Futbolista absolutamente diferencial del Arsenal, no lo fue tanto en el partido de este sábado, también influenciado por el comportamiento defensivo que estableció su técnico. Sus ayudas a Mosquera ante Kvarsatskhelia fueron cruciales, pero no apareció tanto en ataque como se esperaba. Aun así, centró a Trossard para el 2-0 en el minuto 26. Se adelantó Matvei Safonov.

Odegaard (5): Su misión en el partido, tan defensivo como se plantó el Arsenal en el Puskas Arena, reforzado aún más con el 0-1 tan rápido, destinó a un futbolista de tantas cualidades ofensivas a un trabajo defensivo. Era el primero en marcar la presión y donde situar las líneas de su equipo. Se sacrificó, apenas lució. No se le vio casi en ataque. En el minuto 66 fue cambiado por Gyokeres, justo después del 1-1 del París Saint-Germain.

Trossard (6): Es el extremo izquierdo del once tipo de las citas más cercanas y decisivas de Arteta, por delante de Martinelli. Le faltó poco para alcanzar el centro de Saka para el 2-0. Lo evitó Safonov. Como todos sus compañeros de ataque, el aspecto del encuentro lo apagó durante todo el primer tiempo. Creció en el segundo, cuando se liberó más hacia el ataque el Arsenal, tras el 1-1. Cambiado con molestias en el minuto 82 por Martinelli.

Havertz (8): Elegido para el ataque en lugar de Gyokeres -el máximo goleador del curso, con 21 tantos, en las filas londinenses-, el atacante alemán marcó en cinco minutos. Un golazo con la izquierda, apenas sin ángulo, frente a Safonov. La mejor respuesta a la convicción en él de su entrenador. Hizo un partido notable.

Gyokeres (7): En cuanto empató el París Saint-Germain, en el minuto 66 entró Gyokeres por Odegaard, infrautilizado en ataque por su labor defensiva. El goleador sueco le dio más impulso ofensivo al Arsenal, potente como siempre, capaz de proteger el balón y con la complejidad que implica su marcaje por su corpulencia. No dispuso de ocasiones, pero dio otro ritmo a su equipo. Fue amonestado en el minuto 98, ya en la prórroga, en la que buscó el gol en los instantes finales con un derechazo fuera del área. Anotó su penalti.

Timber (6): El internacional neerlandés reemplazó en el lateral derecho a Mosquera en el minuto 66, tras el 1-1 en el marcador. Entró bien al partido. Tuvo una ocasión en el tramo final de la segunda parte de la prórroga, cuando se sumó al ataque.

Martinelli (7): En el minuto 82, Arteta recurrió al extremo brasileño, el mejor goleador de su equipo en esta edición de la Liga de Campeones, en sustitución de Trossard. También tuvo impacto en el ataque de su equipo. Con la lesión de Hincapié, en la prórroga, tuvo más exigencia defensiva por las necesidades de ayudarlo. Marcó su penalti.

Madueke (8): Al igual que Martinelli, Madueke entró en el minuto 82, en su caso en lugar de Saka por el extremo derecho. Desbordante, también por su frescura física cuando entró al terreno, lució en el ataque del conjunto londinense. Reclamó un penalti de Nuno Mendes en la prórroga, aunque él se tiró después del presunto contacto.

Zubimendi (6): El medio centro español, fuera del once tipo de Arteta en las últimas semanas más decisivas, entró al campo desde el inicio de la prórroga en sustitución de Lewis-Skelly. Rindió bien.

Eberechi Eze (4): Entró en la prórroga por Havertz para jugar por detrás de Gyokeres en la media punta. Falló un penalti en la tanda. Lo lanzó directamente fuera. Era el segundo tiro de su equipo en la tanda.