El Racing busca el título ante un Cádiz salvado

A los de José Alberto López, sin embargo, también les valdría que el Deportivo de La Coruña no gane en el encuentro que tiene en esta jornada unificada ante la UD Las Palmas, que aún se juega una plaza en la promoción de ascenso.

El conjunto cántabro, según apuntaba su entrenador en la rueda de prensa previa, no se conforma con el empate, ya que quiere sumar los tres puntos para finalizar la campaña como mejor local y dar a sus aficionados una última alegría antes de volver a Primera División.

Todo hace indicar que José Alberto realizará cambios en el once titular respecto al encuentro del pasado fin de semana ante el Málaga, ya que entrarán, previsiblemente, Sangalli, Aldasoro o el capitán, Íñigo Sainz-Maza.

El técnico asturiano no podrá contar ni con los lesionados Guliashvili, Manex Lozano y Facu González, el sancionado Damián Rodríguez, que vio la quinta amarilla en La Rosaleda, ni con Gustavo Puerta, que ya prepara el Mundial con la Selección Colombiana.

Por parte visitante, el Cádiz visita El Sardinero con los deberes hechos después de lograr la permanencia matemática la semana pasada, objetivo obtenido de manera agónica que no esconde la mala segunda vuelta del equipo gaditano.

Los andaluces han conseguido en el segundo tramo de competición nueve puntos en veinte partidos, con dos victorias y tres empates y quince derrotas.

No ser el convidado de piedra en los festejos del ascenso santanderino, que quiere celebrar el Racing en su campo ante su afición con un triunfo y proclamarse campeón de Liga, es el objetivo final del Cádiz.

El equipo gaditano afrontará el encuentro sin opciones clasificatorias relevantes, pero con la intención de cerrar la temporada con una imagen competitiva.

El Cádiz afronta el partido con las bajas de los lesionados Isaac Carcelén, Bojan Kovacevic, Joaquín González, Romy Koaumé, Jesús Fernández 'Suso', Iuri Tabatadze, Javier Ontiveros y Roger Martí.

Es probable que Imanol Idiakez, entrenador de los gaditanos, ofrezca minutos a jugadores que han tenido menos participación en la competición liguera desde su llegada, como el defensa Jorge More, el centrocampista Álex Fernández o el delantero argentino Jerónimo Dómina.

Real Racing Club: Ezkieta; Sangalli, Mantilla, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Íñigo Sainz-Maza, Aldasoro, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Villalibre.

Cádiz: David Gil; Díaz, More, Pelayo, Arribas; Diarra, Álex Fernández, Ortuño, De la Rosa, Dómina; y Dawda.