Estadísticas de la final: 1 tiro a portería del Arsenal; 106 ataques y 837 pases del PSG

Las estadísticas remarcaron la proposición ofensiva del vigente campeón, ganador final en la tanda de penaltis, y el repliegue defensivo del conjunto inglés, que redujo la distancia en la posesión del balón y en las cifras de ataque en el segundo tiempo del encuentro, tras una primera parte más cerca de la portería propia de David Raya.

El PSG, según los números oficiales de la UEFA, intentó 106 ataques, en comparación con los 26 del Arsenal.

También propuso más remates, con 21 a 8. Ambos igualaron en cinco disparos bloqueados. Doce del conjunto parisino se marcharon fuera, igual que dos de su rival. Cuatro fueron a portería del PSG, tan solo uno de su oponente, que fue gol. En las paradas, David Raya computó tres. Matvei Safonov, ninguna.

El París Saint-Germain también lanzó más córner, con 11 por 3 del bloque dirigido por Mikel Arteta, y superó ampliamente en la precisión en el pase a su contrincante, con un 92 por ciento de acierto por el 71 por ciento del Arsenal.