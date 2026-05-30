Fabian: "El fútbol es justo y ha ganado el que lo ha merecido"

"Quién nos lo iba a decir. Hacer historia y así tan seguido. Ahora estamos también nosotros junto al Real Madrid", destacó Fabian a Movistar nada más terminar la final contra el Arsenal.

"París y toda esta gente que ha venido se lo merece", añadió el futbolista español, que destacó que el "fútbol es justo y que ha ganado quién se lo merecía".

"Ellos se defienden muy bien y lo sabíamos. Pero han tenido solo una ocasión. Han defendido todo el rato pero el fútbol es justo y lo ha ganado quién lo ha merecido", concluyó.