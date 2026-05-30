Fútbol Internacional
30 de mayo de 2026 a la - 10:34

Final Champions League: La formación del Arsenal vs. PSG

Mikel Arteta, entrenador de Arsenal. 175123+0000 FRANCK FIFE

Arsenal enfrenta a PSG en la Final de la Champions League. Los ingleses quieren ganar el título por primera vez en la historia.

Por ABC Color

Arsenal enfrenta hoy a PSG en la Final de la Champions League. Los londinenses juegan el partido por el título por segunda vez en la historia después de perder con Barcelona (1-2) en 2005-2006. Mikel Arteta, a diferencia de Luis Enrique, tiene dudas para definir la alineación de los Gunners, que miden al PSG en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

La recuperación de Jurriën Timber hace que el neerlandés pueda aparecer en el lateral derecho titular en reemplazo del colombiano Cristhian Mosquera. En el otro costado de la defensa, Riccardo Calafiori iniciaría en lugar de otro sudamericano, el ecuatoriano Piero Hincapié. Adelante, Martín Zubimendi pelea con Myles Lewis-Skelly por un lugar en el once.

PSG vs. Arsenal, la Final de Champions League, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
La formación de Arsenal vs. PSG en la Final de la Champions League

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi o Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz

DT: Mikel Arteta