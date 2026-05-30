Final Champions League: La formación del Arsenal vs. PSG

Arsenal enfrenta hoy a PSG en la Final de la Champions League. Los londinenses juegan el partido por el título por segunda vez en la historia después de perder con Barcelona (1-2) en 2005-2006. Mikel Arteta, a diferencia de Luis Enrique, tiene dudas para definir la alineación de los Gunners, que miden al PSG en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.
Lea más: A qué hora juega PSG vs. Arsenal y en qué canal ver en vivo
La recuperación de Jurriën Timber hace que el neerlandés pueda aparecer en el lateral derecho titular en reemplazo del colombiano Cristhian Mosquera. En el otro costado de la defensa, Riccardo Calafiori iniciaría en lugar de otro sudamericano, el ecuatoriano Piero Hincapié. Adelante, Martín Zubimendi pelea con Myles Lewis-Skelly por un lugar en el once.
La formación de Arsenal vs. PSG en la Final de la Champions League
Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi o Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz
DT: Mikel Arteta