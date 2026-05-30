Final Champions League: La formación del PSG vs. Arsenal

París Saint-Germain enfrenta hoy al Arsenal en la Final de la Champions League 2025-2026. El PSG, defensor de titulo, quiere repetir coronación por segunda vez consecutiva. Por lo tanto, Luis Enrique no guarda nada y apuesta por la alineación de gala. El asturiano recuperó a Nuno Mendes y a Achraf Hakimi, quienes están disponibles para jugar contra los Gunners.

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Además del portugués y del marroquí, quien ocupa el lugar de Warren Zaïre-Emery, quien regresa al bando de suplentes a pesar de los grandes partidos que ha disputado, los franceses también vuelven a contar con el portero ruso Matvéi Safónov. En defensa, arranca el ecuatoriano Willian Pacho en dupla con otro sudamericano, el brasileño Marquinhos.

PSG llega al último partido del torneo por segunda vez consecutiva y por tercera en la historia después de perder la edición 2020 contra Bayern Múnich en Lisboa (0-1) y ganar la última ante el Inter en Múnich (5-0). En caso de repetir, clasifica a la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de la FIFA. Con el título pasado, aseguraron un lugar en el Mundial de Clubes 2029.

La formación de PSG vs. Arsenal en la Final de la Champions League

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique

PSG, listo para la Final de la Champions League vs. Arsenal