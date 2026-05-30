Final Champions League: PSG vs. Arsenal, por la gloria europea

París Saint-Germain y Arsenal disputan hoy la Final de la Champions League. El PSG y los Gunners juegan a las 13:00, hora de Paraguay, en el Puskás Arena de la ciudad de Budapest, Hungría. Dirige Daniel Siebert con VAR de Bastian Dankert, ambos alemanes. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Los parisinos llegan al último partido del torneo por segunda vez consecutiva y por tercera en la historia después de perder la edición 2020 contra Bayern Múnich en Lisboa (0-1) y ganar la última ante el Inter en Múnich (5-0). Por su parte, los londinenses alcanzan la definición del certamen por segunda ocasión luego de caer en 2005-2026 ante Barcelona en Wembley (1-2).

Final Champions League: PSG y Arsenal, por un segundo título

En una final con técnicos españoles en ambos equipos por primera vez, Luis Enrique y Mikel Arteta, los franceses y los ingleses buscan la segunda consagración en la temporada luego de ganar la Ligue 1 y la Premier League respectivamente. El campeón clasificará a la Supercopa de Europa, a la Copa Intercontinental de la FIFA y si es el Arsenal, también al Mundial de Clubes 2029.

La formación de PSG vs. Arsenal en la Final de la Champions League

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

DT: Luis Enrique

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La formación de Arsenal vs. PSG en la Final de la Champions League

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Martinelli; Havertz

DT: Mikel Arteta