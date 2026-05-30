La final se decidirá en los penaltis tras el 1-1 después de la prórroga

Budapest, 30 may (EFE).- La final de la Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Arsenal se resolverá en la tanda de penaltis, después del 1-1 con el que terminó la prórroga, tras los goles en el minuto 6 de Kai Havertz para el conjunto inglés y en el 66 de penalti de Ousmane Dembele para el equipo francés.