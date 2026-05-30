Luis Enrique, con Fabián; Arteta, con Mosquera en el lateral y Havertz en punta

Redacción deportes, 30 may (EFE).- Luis Enrique afrontará la defensa del titulo de la Liga de Campeones que logró el pasado año con todo su potencial, incluidos el español Fabián Ruiz y la tripleta ofensiva con Desiré Doue, Ousmane Dembele y Khvicha Kvaratskheliz, mientras que Mikel Arteta ha optado por el colombiano Cristhian Mosquera en el lateral y, como en los últimos partidos, Martin Zubimendi en el banquillo.