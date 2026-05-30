Luis Enrique, con Fabián; Arteta, con Mosquera en el lateral y Havertz en punta

Luis Enrique ha descartado los experimentos y cuenta con Doue, clave el pasado año en la final de Champions en detrimento de Bradley Barcola. Arteta insiste en el centro por Myles Lewis Skelly y ha elegido a Mosquera para completar la zaga. El alemán Kai Havertz será la referencia en ataque. Gyokeres esperará en el banquillo.
Así, el París Saint Germain forma con Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia y el Arsenal con David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard y Havertz.