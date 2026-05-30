Pacho: "Somos un equipo muy resiliente"

"Estoy muy feliz y ahora toca disfrutar esto con la familia y amigos. Ha sido un año de altos y bajos pero somos un equipo muy resiliente que cuando hay que defender defiende y cuando hay que atacar, ataca", indicó en Movistar el jugador del PSG.

Pacho ensalzó al Arsenal. "Ha sido un gran rival. Muy fuerte en los córners y en las acciones a balón parado", destacó. "Ahora tenemos que celebrar este triunfo, que no pasa todos los años".

Pacho no se vio cerca de la tanda de los penaltis -en la que lograron el triunfo- "hasta el último momento", concluyó.