Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón jugarán la promoción; el Mirandés desciende

Pese al esprint final protagonizado por el conjunto burgalés, los de Antxon Muneta no pudieron evitar la pérdida de la categoría, tras caer este domingo por 1-0 ante el Leganés en la auténtica final por la permanencia que se vivió en el estadio de Butarque

Un duelo decisivo en el que al conjunto 'jabato', a diferencia del equipo madrileño, sólo le valía la victoria para continuar en LaLiga Hypermotion, lo que de tradujo en un valiente planteamiento del Mirandés, que se mostró mucho más incisivo que su oponente en la primera mitad.

De hecho, el Mirandés llegó a adelantarse con un gol del atacante marroquí Salim El Jebari en el tiempo de prolongación de la primera mitad que no subió al marcador por un fuera de juego previo Hugo Novoa, tras comprobarse las imágenes.

No fue único tanto anulado al jugador marroquí que vio como en el arranque de la segunda mitad el colegiado volvió a dejar sin validez el gol que anotó por posición antirreglamentaria.

La tanto que si subió al marcador fue el de Alex Millán que estableció de cabeza a los sesenta y nueve minutos el definitivo 1-0 que certificó la permanencia de un Leganés, al que le salió bien el cambio de entrenador, tras la llegada el pasado martes al banquillo pepinero de Carlos Martínez en sustitución del cesado Igor Oca.

Si agónicos fueron los últimos minutos en el estadio de Butarque no menos sufrieron los aficionados del Almería, que finalmente pudieron celebrar la clasificación para las eliminatorias de ascenso, tras imponerse este domingo por 1-0 a un Valladolid son nada ya en juego.

Una circunstancia que no impidió al conjunto pucelano maniatar durante casi una hora de juego a un Almería que, cómo no, encontró en el delantero Sergio Arribas la solución a todos sus problemas.

Arribas acabó con las dudas del conjunto indálico al transformar a los cincuenta y siete minutos un penalti cometido por el senegalés Amath Ndiaye, que significó el definitivo 1-0 que permitió al Almería acceder a la promoción como tercer clasificado.

Una posición que llevará al equipo andaluz a enfrentarse en las semifinales de la fase de ascenso con un Castellón, que logró el último billete en juego para la promoción, al derrotar este domingo por 2-1 a un Eibar que aspiraba también a disputar las eliminatorias de ascenso.

Máxime cuando el equipo guipuzcoano, que ha firmado una segunda vuelta de campeonato fantástica, igualó (1-1) a los ocho minutos de la segunda mitad el tanto inicial de Cala para los locales con un disparo desde la frontal del área de José Corpas que acabó en el interior de la portería tras tocar en un rival.

Pero Cala, posiblemente el jugador más determinante durante toda la temporada del conjunto 'orellut', no estaba dispuesto a que nada ni nadie impidiese mantener vivo el sueño de devolver, 35 años después, al Castellón a Primera, y sirvió a los setenta y un minutos un magnifico balón a Suero para establecer el definitivo 2-1.

Tampoco falló el Málaga, que se aseguró la cuarta plaza, tras vencer este domingo por 0-2 a un Zaragoza que llegaba a la cita desahuciado, tras certificar matemáticamente la pasada jornada su descenso a Primera RFEF

Todo lo contrario que el conjunto malacitano que para no depender de resultados d de terceros necesitaba vencer en la capital aragonesa, donde contó con el apoyo de un numerosísimo grupo de aficionados blanquiazules.

Y es que el jovencísimo equipo de Juan Funes ha desatado la ilusión en la ciudad andaluza con su vibrante juego, liderado por canteranos que apunta a estrella como David Larrubia o el delantero Carlos Ruiz 'Chupe', que certificó la victoria visitante con un doblete que aseguró la presencia del Málaga en la promoción.

Eliminatorias de ascenso en las que el equipo andaluz se medirá con otro histórico del fútbol español, Las Palmas, que se aseguró la presencia en la promoción tras vencer este domingo por 1-2 en su visita al campo de un Deportivo de La Coruña, inmerso en plenos festejos por el ascenso.

Una circunstancia que no desaprovecharon los de Luis García para situarse a los dieciocho minutos de juego con una ventaja de dos goles, gracias a los tantos de Kirian Rodríguez y Marvin, que el conjunto gallego ya no logró remontar.