Christiansen achaca al "desorden táctico" y al "físico" la dura derrota contra Brasil

"En el segundo tiempo, hubo un desorden táctico dentro del equipo y se notó, y, por supuesto, el aspecto físico se nota. Este es un buen aprendizaje", analizó el técnico en rueda de prensa.

El entrenador español de origen danés dijo que prefiere quedarse con el "muy buen" primer tiempo, en el que sus jugadores estuvieron "muy concentrados" y "cada uno sabía lo que tenía que hacer".

Con todo, lamentó el gol de Vinícius Júnior en el primer minuto de juego y reconoció que sus hombres sufrieron en el segundo asalto, cuando perdieron choques y se vieron superados por la "velocidad de ejecución" del rival.

"En los choques tienes que saber cómo entrar para salir victorioso", indicó.

"El primer tiempo hay cosas para mejorar, pero estoy en general contento con lo que vi (...) Tenemos 18 días para mejorar en todos los aspectos" antes del debut en el Mundial contra Ghana, añadió.

Preguntado sobre qué espera del equipo en el Mundial, en el que se medirá a Ghana, Inglaterra y Croacia en la fase de grupos, Christiansen espera que sus jugadores tengan "mucha personalidad" e impongan su fuerza y su calidad.

"Si todos estamos al 100 %, podemos competir con grandes selecciones tanto para ganar, ojalá, pero por lo menos competirles El primero es Ghana y es ahí que tenemos que ir con toda la fuerza", expresó.

Panamá llegó a empatar en el Maracaná el tanto inicial de Vinícius por medio de una falta lanzada por Amir Murillo que desvió en la barrera Matheus Cunha.

Sin embargo, Casemiro, a pase de Vinícius, adelantó de nuevo a los brasileños antes del descanso. En la segunda mitad, el combinado centroamericano fue víctima del vendaval de la Canarinha, que repleta de suplentes arrasó hasta el 6-2 definitivo.

Panamá, que disputará el segundo Mundial de su historia, intentará reponerse ante su público el próximo 3 de junio en un amistoso contra República Dominicana.