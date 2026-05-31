Cucurella señala a Países Bajos y Ecuador como selecciones duras en el Mundial

“Siempre están las típicas selecciones, pero… Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y Ecuador, que no me da mucha confianza, va a hacer un buen papel, con buenos jugadores, y va a hacer las cosas bien”, señaló durante la presentación de un patrocinio de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Así que, ojalá se vaya pronto para casa -Ecuador-”, bromeó Cucurella, quien conoce bien a uno de los principales futbolistas de la selección sudamericana, Moises Caicedo, al ser compañeros en el Chelsea.

Un patrocinio de una salsa y un detergente. Por ello, Cucurella fue cuestionando por la salsa que aporta él al fútbol: “Yo tendría que tirar por una salsa un poco más picante y fuerte”, declaró.

Además, señaló que el ganar y el sentimiento que genera la selección en la victoria es algo “muy bonito”.

“La victoria sabe a gloria. Es una de las mejores cosas que te pueden pasar. Lo más bonito de jugar con España es hacer felices a los tuyos, y sentir que creas eso en las personas es una cosa muy bonita”, dijo.