Video: Policía captura al tortolero “La Vaca” tras persecución con disparos, había atropellado una corrida en la Costanera

La Policía Nacional confirmó hoy que José Gabriel Leguizamón Díaz, alias “La Vaca”, fue capturado tras haber “atropellado” un control policial que se encontraba en la Costanera Sur para el resguardo ante una corrida de 5 kilómetros.

Al respecto, el subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2da. de Asunción, confirmó que el tortolero intentó huir de los uniformados, incluso habría atropellado una patrullera, pero tras una persecución con apoyo y personal del Grupo Lince, fue detenido en la zona límite entre Lambaré y Asunción.

Asimismo, el jefe policial detalló que en la persecución la Policía se vio en la necesidad de efectuar disparos contra los neumáticos del vehículo, ya que Leguizamón Díaz habría estado “atropellando a todo lo que se ponía enfrente”.

Ya con su captura, el jefe policial detalló que sobre el hombre pesaban 13 órdenes de captura, incluyendo una por un homicidio. Por otra parte, en el interior del vehículo se encontraba una mujer que resultó herida y fue trasladada a un hospital. El informe oficial sobre el caso detalla que se trata de Guadalupe Yamile Simón Pérez.

Lea más: Violencia familiar: tortolero supestamente asesinó a tiros a un vecino, hirió a su cuñado y huyó

“La Vaca” atropelló corrida de enfermeras

La intervención Policial se inició en la Costanera Sur tras el atropello de una barrera de la PMT y un posterior impacto contra la patrullera de la Comisaría 2ª Metropolitana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la Costanera se desarrollaba al mismo tiempo una corrida de 5 kilómetros organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE) de la que participaron cientos de personas.

En un video difundido sobre el caso, se ve cómo el vehículo conducido por “La Vaca” huye en dirección hacia los corredores y es perseguido por una patrullera.

La persecución culminó en la calle Cerro Lambaré casi Juan León Mallorquín, tras un intercambio de disparos.

El tortolero “La Vaca”

José Gabriel Leguizamón Díaz, conocido con el alias de “La Vaca”, es un conocido delincuente especializado en la modalidad de “tortolero”. Asimismo, tiene un extenso historial delictivo que incluye múltiples antecedentes judiciales y detenciones tanto en Paraguay como en Bolivia.

A finales de 2025, Leguizamón Díaz pasó de los delitos contra la propiedad a crímenes de extrema gravedad, ya que fue el sospechoso de protagonizar un violento episodio en el barrio Tacumbú de Asunción, donde comenzó a agredir brutalmente a su pareja en plena vía pública. Cuando su cuñado, Ricardo Elías Manuel Fernández, y un vecino, César Daniel Riveiro Morel, intentaron intervenir para defender a la mujer, “La Vaca” habría desenfundado una pistola y abrió fuego contra ellos, matando al vecino e hiriendo gravemente a su cuñado para luego darse a la fuga.

Lea más: Buscan a conocido tortolero por el robo de adelgazantes en Eusebio Ayala