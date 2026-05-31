El Tenerife cierra la Liga F cuarto, el Sevilla octavo y el Badalona noveno

El conjunto tinerfeño puso el broche a una gran temporada en la que se quedó a las puertas de la tercera posición, que da acceso a la Liga de Campeones, y en la que alcanzó las semifinales de la Copa de la Reina.

El equipo que dirige Yerai Martín cerró el curso con esta cuarta plaza tras imponerse al conjunto gallego con goles de Koko N'Guessan y Paulina Gramaglia, en el partido de despedida de María Estella.

Con el subcampeonato asegurado desde la jornada anterior, el Real Madrid despidió la temporada con un cómodo triunfo frente al Granada (2-0), en un encuentro presenciado por los candidatos a la presidencia del club, Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

El conjunto blanco no encontró su mejor versión hasta la segunda mitad. Superada la hora de juego, Athenea del Castillo abrió el marcador y, apenas cuatro minutos después, Caroline Weir firmó el definitivo 2-0.

La centrocampista escocesa se despidió del Real Madrid con un gol, mientras que Misa Rodríguez lo hizo manteniendo la portería a cero, en un encuentro en el que ambas recibieron un homenaje al no continuar la próxima temporada.

Tampoco se jugaba nada el Eibar, aunque cerró el curso con una victoria ante el DUX Logroño (2-1). Mireia Masegur, tras un córner, e Iara Lacosta, culminando un contragolpe, encarrilaron el triunfo antes del descanso.

Tras la reanudación, el conjunto riojano reaccionó y Catalina Ongaro redujo diferencias, pero sin tiempo para completar la remontada. El Eibar concluye así la Liga decimotercero y el DUX Logroño, con la permanencia sellada desde hace semanas, decimocuarto.

La Real Sociedad, con la clasificación europea ya asegurada, también cerró la temporada con una victoria de prestigio ante el Atlético de Madrid (2-0), resultado que, unido al triunfo del Tenerife, relegó al conjunto rojiblanco a la quinta plaza.

Lucía Pardo, que no seguirá en el club donostiarra, adelantó a las locales y Cecilia Marcos sentenció en los minutos finales. El partido estuvo marcado por las despedidas de futbolistas como Andreia Jacinto, Lucía Rodríguez, Carmen Menayo, Andrea Medina y Boe Risa, que abandonaron el terreno de juego entre lágrimas en una jornada donde el componente emocional eclipsó al deportivo.

En el caso del Barcelona, ya campeón, el técnico Pere Romeu no incluyó en la convocatoria a Alexia Putellas, Ona Batlle o Mapi León, que no continuarán la próxima temporada, aunque ya se habían despedido previamente de la afición azulgrana.

En Fuenlabrada, el protagonismo fue para Caroline Graham Hansen, que firmó un triplete en la goleada ante el Madrid CFF (0-4) para cerrar una temporada histórica del conjunto azulgrana, en la que ha conquistado la Liga, la Supercopa de España, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones.

También goleó el Athletic Club al ya descendido Alhama ElPozo (4-1), aunque el resultado no le permitió alcanzar la sexta plaza, que quedó en manos del Granada. Sí le sirvió, en cambio, para asegurar la séptima posición.

Daniela Agote adelantó a las bilbaínas antes de que, en la segunda mitad, llegara la sentencia con tres tantos más. Mariana Díaz anotó el único gol del conjunto murciano, el último de su equipo en la máxima categoría antes de consumar su despedida.

El Levante, por su parte, tampoco pudo despedirse de Primera con una alegría y cayó en Buñol ante el Badalona Women (0-1). Un solitario tanto de Irina Uribe al borde del descanso dio la victoria al conjunto catalán, que aprovechó la combinación de resultados para terminar noveno.

Pese al triunfo, el Badalona Women no logró alcanzar la octava posición, que fue para el Sevilla. Al conjunto andaluz le bastó el empate sin goles frente al Espanyol (0-0) en un partido con escasas ocasiones para asegurar esa plaza y cerrar la temporada por delante del Madrid CFF, décimo.