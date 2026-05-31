El uruguayo Gorriarán afirma que Tigres volverá a pelear por Concacaf el próximo año

"Tengo sensaciones encontradas, nos quedamos cerca otra vez. Con Cincinnati me tocó hacer el gol de la victoria, ahora me tocó fallar y me hago responsable. Vamos a volver más fuertes para estar disputando finales de cada torneo que juguemos", aseveró el centrocampista.

Gorriarán habló en su regreso a Monterrey, Nuevo León, luego de que el sábado pasado los Tigres perdieron la final de la Copa de Campeones de Concacaf ante Tigres.

Los felinos cayeron 6-5 en tanda de penaltis, luego de que en tiempo regular empataron 1-1.

Tigres, junto con Toluca, Cruz Azul, Guadalajara, América y Pumas UNAM, serán los equipos mexicanos que participarán en el certamen de la Concacaf en el 2027.

El centrocampista, quien anotó el tanto de la clasificación en octavos de final del equipo felino este año, falló en la tanda de penaltis de la final su disparo, algo que fue determinante en la derrota.

"Duele porque estuvimos muy cerca y porque todos soñábamos con regalarle esta alegría a nuestra gente, pero de todas maneras estoy muy orgulloso y feliz de pertenecer a este grupo que dejó todo, pero los penales otra vez nos dejan afuera", señaló.

El exjugador del River Plate de su país, se refirió a que en diciembre pasado, en el Clausura 2025 local, Tigres también fue derrotado en la final de la liga por Toluca en tanda de penaltis.

"El fútbol también tiene este tipo de partidos y hay que aceptarlos con la misma humildad con la que se aceptan las victorias, pero vamos a volver a empezar y a regresar a pelear por todo lo que juguemos", concluyó el jugador que llegó al conjunto en el Clausura 2023.

El 20 de mayo pasado los felinos anunciaron la renovación del contrato de Gorriarán, uno de los principales líderes del equipo, hasta 2029.

Los Tigres han disputado cinco finales de la Copa de Campeones de la Concacaf. Sólo salieron victoriosos en la de 2020 y perdieron en las ediciones 2016, 2017, 2019 y 2026.