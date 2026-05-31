La mexicana Eva Espejo es la nueva seleccionadora femenina de Ecuador

La institución señaló que la estratega es reconocida "por su liderazgo, metodología de trabajo y protagonismo en la Liga MX Femenil", donde dirigía a Rayadas.

El anuncio se realizó después de que la Federación publicó en sus redes sociales la lista de las 24 convocadas para las dos últimas fechas de la Liga de Naciones, donde la Tricolor buscará alcanzar uno de los cupos al repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Por su parte, Eduardo Moscoso, quien estaba al mando de la selección absoluta, pasará a dirigir la categoría femenina Sub-20, según afirmó a EFE una fuente de la FEF.

Espejo tendrá a Cristina González Zepeda como asistente técnica, una "destacada entrenadora mexicana con amplia trayectoria en el fútbol femenino, por lo que su experiencia fortalecerá el proyecto deportivo de La Tri", aseguró la Federación en un comunicado.

"Junto a ellas se mantiene parte del equipo de trabajo que ya integraba la selección, sumado a un equipo multidisciplinario que aportará continuidad, experiencia y respaldo al nuevo proceso", añadió.

Espejo, de 40 años, hizo su carrera como entrenadora de fútbol femenino con los clubes Pachuca y Rayadas de Monterrey. En el 2021 ganó su primer título en la Liga mexicana femenina y al año siguiente la Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) la reconoció como la mejor entrenadora mexicana del año.

"Su perfil se caracteriza por el trabajo integral con jugadoras jóvenes, la construcción de procesos sostenibles y una visión moderna del juego, aspectos que apuntan al fortalecimiento deportivo y estructural de La Tri", remarcó la FEF.

Ecuador se enfrentará a Chile el próximo 5 de junio en Santiago, y el 9 de junio jugará contra Argentina, en Quito.

Bajo la dirección técnica de Moscoso, Ecuador quedó en el quinto puesto de la clasificación con 8 puntos, por detrás de Chile, que suma 10 en el cuarto lugar, y de Venezuela, tercera con 11.

Por delante aparecen Argentina y Colombia, ambas con 14 unidades y con grandes opciones de quedarse con los dos billetes directos al Mundial de 2027.

Por el momento, Chile y Venezuela ocupan las plazas de repesca que otorgará la Conmebol. Ambas selecciones disponen de un partido para asegurar esos cupos: Chile recibirá a Ecuador, mientras que Venezuela cerrará su participación como visitante ante Uruguay, penúltima de la clasificación con 5 puntos.