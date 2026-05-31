La segunda victoria europea del PSG, empañada por una muerte y actos violentos

A pesar del enorme dispositivo policial -22.000 agentes, de los que 8.000 en París-, los disturbios volvieron a golpear, especialmente a la capital, donde en zonas como los Campos Elíseos hubo hasta 20.000 personas siguiendo la final.

"Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades (...) Estamos hartos, se acabó", dijo este domingo Macron, en sus primeras palabras nada más recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, recién consagrados campeones de Europa.

De los 780 detenidos en todo el país, 457 quedaron bajo custodia policial, informó la Fiscalía. De las 306 custodias policiales en la jurisdicción de París, 81 correspondían a menores.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, comunicó que 57 policías y 219 participantes resultaron heridos -ocho de estos últimos gravemente-.

Los hechos más graves implicaron a un joven de unos 20 años, quien murió durante la noche después de chocar con su motocicleta de motocrós contra unos bloques de hormigón instalados en una salida de la circunvalación parisina; la Fiscalía investiga las circunstancias del deceso.

Asimismo, un joven, quien está entre la vida y la muerte, resultó gravemente herido por una cuchillada en el distrito 16 de París en un acto investigado como "una tentativa de homicidio voluntario" por parte de otros cuatro individuos.

Otras dos personas resultaron heridas -una de ellas de gravedad- mientras estaban sentadas en la terraza de un bar en el centro de París, al ser atropelladas por un automóvil cuyos ocupantes huían tras haber disparado morteros contra agentes de policía. El conductor y sus siete pasajeros fueron detenidos y puestos bajo custodia policial.

Además de París, una quincena de ciudades francesas registraron altercados, robos y saqueos en comercios anoche. Una violencia que se extendió a otros 71 municipios.

En 2025, cuando el PSG celebró su primera Champions tras golear al Inter de Milán (5-0), las autoridades contabilizaron en toda Francia dos personas fallecidas durante las celebraciones, al menos 192 heridos (22 de ellos policías y bomberos) y 559 detenidos.

Estos hechos convulsionaron entonces a la clase política francesa, especialmente a los conservadores y la extrema derecha, un debate que ha vuelto a surgir este domingo.

Jordan Bardella, mano derecha de Marine Le Pen y potencial candidato de la ultraderecha para las presidenciales de 2027, se enzarzó en las redes sociales con la diputada izquierdista de La Francia Insumisa (LFI) Clémence Guetté, después de que esta acusara a la policía de lanzar gases lacrimógenos contra familias y jóvenes que celebraban el título del PSG.

Ante esta declaración, Bardella replicó con dureza afirmando que el mensaje de Guetté ilustra el concepto de una "Nueva Francia" del LFI caracterizada por el desprecio a las fuerzas del orden y "el apoyo incondicional a los vándalos que destruyen bienes ajenos y vulneran las leyes".

El PSG del entrenador español Luis Enrique tuvo una intensa agenda nada más desembarcar de Budapest. Primero festejó con cerca de 100.000 hinchas en el Campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel; a continuación fue recibido por Macron; y terminó la velada, como en 2025, con una conmemoración en el Parque de los Príncipes ante 48.000 aficionados.

"El PSG ha entrado en la liga de los más grandes al lograr el 'back-to-back' (renovar el título). Es el orgullo del PSG, de París y de Francia entera", finalizó el presidente, quien es hincha declarado del Olympique de Marsella, acérrimo rival del PSG.