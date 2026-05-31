Lamine Yamal: “Tenía miedo de perderme el Mundial”

"Me acuerdo de la secuencia en la que me lesioné. Estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque me veía muy cerca al momento del Mundial y sabía que era una lesión de isquiotibial que nunca había tenido pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que fuese grave y, sobre todo, de que no fuese grave pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial", dijo en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Lamine Yamal sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le hizo perderse el final de temporada con su club, el FC Barcelona, pero está en la lista de convocados para el Mundial aún en la recta final de su recuperación, por lo que su presencia en el debut ante Cabo Verde el día 15 de junio aún está en duda.

“Vas a jugar un Mundial y la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada. Tengo muchas ganas de poder debutar”, aseguró.

"Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día y estamos todos muy ilusionados. Llegamos como la selección que somos, como los campeones de Europa e iremos a por todas", señaló.

“Voy con esa ilusión porque sé que tenemos una gran selección, de las mejores que hemos tenido y tenemos jugadores muy importantes. Empezando por Rodri, que es Balón de Oro. Oyarzabal, que para mí es top de los delanteros del Mundial, me parece buenísimo. Y aparte que está con confianza, tenemos a Pedri, que me encanta verle jugar. Posición por posición, empezamos por Cucurella que desde la Eurocopa, parece otro. Tenemos una selección de grandes jugadores y en la portería tenemos a los tres mejores”, completó.

Una victoria en el Mundial que, asegura, se ha imaginado.

"Mil veces, en mi habitación o cuando ganábamos un partido en el poli de mi barrio, que yo creo que el Mundial es lo más grande que tiene el fútbol".

Lamine Yamal, con 18 años, continúa con su aparición precoz en la élite.

"En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando en el poli. Entonces un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial. Tiene que ser algo loco, muy loco", expresó sobre cómo asume todo lo que le ha pasado los últimos años.

“A mí me da igual la presión. Al final cuando tu exigencia es más alta pues subes tu nivel. Si mi exigencia fuera la de otro jugador a lo mejor no estaría al nivel al que juego. Entonces me gusta que sea así, me lo tomo como un reto y la verdad que lo disfruto", aseguró.

Presión por ser una de las estrellas del FC Barcelona y de la selección española que le hace ser uno de los más queridos por la afición, como se demostró en el entrenamiento abierto al público de este domingo.

“Empatizo con los aficionados. Al final cuando veo a un niño pequeño sé que él en su mente está viendo a su ídolo y no entiende. En ese momento sí que tienes que parar y hacerte una foto, porque cuando yo era pequeño mi ídolo era Neymar y yo me moriría por una foto con Neymar cuando era pequeño. Si me decías que fuera a Rusia en tren, iba a Rusia en tren por una foto con él. Entonces, sí, empatizo mucho con ellos porque sé que solo piensan en que están con su ídolo delante y que quieren ser como él y quieren una foto con él", expresó.

Eso sí, reconoció que, a veces, le gustaría ser menos famoso y hacer ‘vida normal’.

“Un montón, pagaría muchísimo por poder ir a tomar algo tranquilo o poder ir a pasear por Barcelona o por cualquier sitio. Yo creo que es lo único malo de nuestra vida", declaró.

Por otro lado habló de cómo vive su hermano pequeño, de tres años, el que vaya a jugar un Mundial y apuntó a sus futbolistas favoritos.

“Él sabe que voy a jugar con España, no sabe exactamente qué es un Mundial pero sabe que voy a jugar con España. A él le gustan Neymar, Pedri, Raphinha… Y bueno, Cristiano le gusta también", apuntó.