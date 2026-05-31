Luca Zidane, convocado por Argelia pese a su fractura de mandíbula

El guardameta entra en los planes del técnico bosnio a pesar del calvario físico que sufrió a finales de abril, cuando jugando con su club, el Granada (de la segunda división española), padeció una conmoción cerebral y una fractura de la mandíbula y el mentón.

Un boleto a Norteamérica que aún no está 100% asegurado

A sus 28 años, el hijo de Zinedine Zidane vuelve a una gran cita internacional tras haber disputado la última Copa de África en Marruecos en enero —torneo para el cual se decantó definitivamente por los Fennecs en lugar de Francia, selección con la que jugó en categorías inferiores—.

نحن محاربو الصحراء وهذه كتيبتنا للمونديال

أسياد في كل معركة.. لا نلعب بأقدامنا فقط بل بقلب شعب يتنفس كرة القدم حاملين معنا نبض الشوارع ودعوات الأمهات #LesVerts⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿| #WorldCup2026 pic.twitter.com/9M786Yh4E6 — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 31, 2026

Sin embargo, su presencia final en la Copa del Mundo pende de un hilo: Petkovic ha citado a cuatro porteros en esta prelista y deberá realizar un descarte para reducir la convocatoria a los 26 futbolistas reglamentarios.

Las figuras confirmadas y la gran ausencia de los ‘Fennecs’

Más allá de la incógnita en la portería, la lista de Argelia no depara grandes sorpresas y cuenta con la columna vertebral que liderará al equipo en la cita mundialista. Sin sorpresa, el técnico bosnio ha llamado también al defensa Ramy Bensebaïni, a los centrocampistas Nabil Bentaleb y Houssem Aouar, así como a los delanteros Amine Gouiri y Riyad Mahrez. Antigua estrella del Manchester City, Mahrez, de 35 años, juega ahora en Arabia Saudita.

Por otra parte, protagonista destacado de la buena temporada del París FC en la Ligue 1, Ilan Kebbal no está en la lista.

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La hoja de ruta de Argelia en el Mundial 2026

En el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, Argelia se enfrentará en el grupo J a Argentina el 17 de junio, y luego a Jordania y Austria los días 23 y 28 de junio respectivamente.

Convocatoria de 27 jugadores para el Mundial:

Porteros (4): Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Nyon/SUI), Abdelatif Ramdane (MC Alger), Luca Zidane (Granada/ESP).

Defensas (9): Achref Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City/ENG), Zinédine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Hellas Verona/ITA), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/GER), Samir Chergui (Paris FC/FRA), Jaouen Hadjam (Young Boys/SUI), Aïssa Mandi (Lille/FRA), Mohamed Amine Tougai (Espérance Sportive de Tunis/TUN).

Medios (7): Houssem Aouar (Al-Ittihad/KSA), Nabil Bentaleb (Lille/FRA), Hicham Boudaoui (Niza/FRA), Farès Chaïbi (Fráncfort/GER), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/GER), Yacine Titraoui (Charleroi/BEL), Ramiz Zerrouki (Twente/NED).

Delanteros (7): Mohamed Amoura (Wolfsburgo/GER), Nadhir Benbouali (Győr/HUN), Adil Boulbina (Al-Duhail/QAT), Farès Ghedjemis (Frosinone/ITA), Amine Gouiri (Marsella/FRA), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/NED), Riyad Mahrez (Al-Ahli/KSA).