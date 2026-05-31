Macron está "harto de escenas de violencia inaceptables" vistas en festejos del PSG

"Desgraciadamente, hemos visto, y no me quiero habituar a eso, escenas de violencia inaceptables en París y otras ciudades", dijo Macron, en sus primeras palabras nada más recibir en el Palacio del Elíseo a los jugadores y al cuerpo técnico del PSG, recién consagrados campeones de la Champions.

La violencia callejera "no es fútbol", aclaró el presidente francés, quien tildó de "inclasificable" lo sucedido y agradeció la labor de su ministro del Interior, Laurent Nuñez, de los prefectos y del conjunto de cuerpos policiales.

Macron aseguró que no volverá a tolerar situaciones así, pues es el segundo año consecutivo que suceden graves incidentes en Francia, sobre todo en París, tras el triunfo europeo del PSG.

Este fin de semana, una persona ha fallecido y dos están muy graves -una de ellas de 17 años entre la vida y la muerte- tras los incidentes durante los festejos en Francia de la segunda Liga de Campeones del PSG, conquistada el sábado ante el Arsenal, un balance humano semejante al del año pasado, cuando los parisinos ganaron su primera Champions.

Asimismo, hubo 57 policías heridos, así como 219 participantes durante las festividades, ocho de ellos de carácter grave. También sucedieron graves destrozos materiales aún por evaluar.