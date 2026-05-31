O Parrulo Ferrol retiene al portero Caio César por una cláusula

La nueva junta directiva del club, que asumirá sus puestos el 30 de junio por la retirada de su presidente y fundador Julio Martínez, ha señalado en un comunicado que la continuidad del jugador se enmarca en las "decisiones deportivas que representan ambición, estabilidad y visión de futuro".

"En apenas seis meses desde su llegada durante el mercado invernal, ha demostrado tanto dentro como fuera de la pista el enorme portero y la extraordinaria persona que es; su adaptación al club, a la ciudad y al fútbol sala español ha sido ejemplar, convirtiéndose en una pieza de enorme importancia dentro del vestuario y sobre la pista", ha destacado.

Al respecto, O Parrulo Ferrol ha considerado que Caio César "es uno de esos porteros que invitan a soñar, un guardameta de equipo, de los que marcan diferencias y aparecen cuando más se les necesita", y ha valorado que es "capaz de transmitir seguridad, personalidad y confianza a todo el grupo desde la portería".

Según la directiva, el brasileño "no sólo es un gran portero, es también un líder", y ejerce una "influencia" que se "deja sentir tanto en la competición como en el día a día del vestuario, donde destaca por su compromiso, profesionalidad, carácter competitivo y capacidad para contagiar ambición a todo el entorno".

"Reúne condiciones diferenciales; destaca por su gran envergadura, excelente colocación bajo palos y su impecable técnica en las situaciones de uno contra uno", ha manifestado la entidad, que también ha subrayado su "gran saque, una enorme fiabilidad en el juego con los pies y una capacidad especial para aparecer en los momentos decisivos".

De este modo, la escuadra ferrolana ha estimado que es "un portero que gana partidos" y que representa "el perfil de jugador para construir el futuro del club: hambre competitiva, mentalidad ganadora, humildad y ambición de crecimiento constante; su decisión de venir a España respondió al deseo de competir al máximo nivel y triunfar".

Finalmente, O Parrulo Ferrol ha remarcado que posee "todas las condiciones necesarias para seguir creciendo y marcar una época importante defendiendo este escudo" y ha indicado que hacer efectiva su "cláusula de continuidad es una decisión estratégica, ilusionante y plenamente acertada dentro de la configuración de la plantilla".

"La continuidad de Caio César supone seguir construyendo una plantilla competitiva, ambiciosa y preparada para afrontar grandes retos, un proyecto que quiere seguir creciendo, emocionando y haciendo soñar a toda la familia parrula; hay jugadores que llegan para competir y otros que llegan para convertirse en pilares de un proyecto", ha apostillado.