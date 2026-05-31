Ousmane Dembélé, en los festejos del PSG: "Volvemos el año que viene con la tercera"

A los pies de la Torre Eiffel, donde se congregaron unas 100.000 personas, el entrenador del PSG, el español Luis Enrique Martínez, y el director deportivo, el portugués Luis Campos, también fueron muy aclamados, al igual que el defensor ecuatoriano Willian Pacho, aunque no tomaron la palabra.

Sí lo hicieron brevemente Dembélé, el capitán Marquinhos y Al-Khelaifi.

El presidente del PSG agradeció a Campos y a Luis Enrique la labor que han hecho y demandó contención en las celebraciones, después de que, como el año pasado, se registrarse una víctima mortal, junto a dos heridos muy graves. Además, hubo casi 500 arrestos por violencia callejera.

"Celebrad con tranquilidad, proteger nuestra ciudad es muy importante", instó el dirigente.

Las decenas de miles de hinchas tuvieron que esperar unas cuatro horas para ver a los campeones de Europa, consagrados el sábado en Budapest al batir al Arsenal en la tanda de penaltis, lo que supuso un logro al renovar el trofeo logrado el año anterior ante el Inter de Milán (5-0).

Tras el acto a los pies del Campo de Marte, los futbolistas se dirigieron al Palacio del Elíseo para ser recibidos por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien hará una declaración pública sobre la hazaña del PSG y probablemente también condene la violencia callejera asociada a los festejos.

Más tarde se celebrará, en el Parque de los Príncipes, una velada especial de recepción a los campeones europeos ante 48.000 personas.